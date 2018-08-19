فوز تاريخي لهويسكا على إيبار في "الليغا"

بدأ هويسكا الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى الدرجة الأولى، مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز على مضيفه إيبار 2-1 ، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الأولى من "الليغا".

وتقدم هويسكا بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما أليكس غايار في (د.5 و40)، وقلص الأرجنتيني غونزالو اسكالانتي الفارق في (د.69).

وامتلك هويسكا فرصة الصعود إلى الدرجة الأولى في موسم 2016-2017، لكنه سقط في الملحق على يد خيتافي، بيد أنه نجح في محاولته الثانية بفوزه على لوغو 2-0 في نهاية موسم 2017-2018.

المصدر: وكالات