تشيلسي يسقط أرسنال في "البريميرليغ"

خطف تشيلسي فوزا مثيرا من ضيفه أرسنال 3 -2 يوم السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم تشيلسي بهدفين حملا توقيع المهاجمين الإسبانيين بيدرو رودريغيز في (د.9) وألفارو موراتا في (د.20)... لكن أرسنال نجح في إدراك التعادل بهدفين عن طريق الأرميني هنريك مخيتاريان في (د.37) والنيجيري أليكس أيوبي في (د.41) إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لتشيلسي بإحراز الإسباني الآخر ماركوس ألونسو هدف الفوز في (د.18).

وبهذا الفوز الثمين، رفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط ليقتسم الصدارة مع توتنهام وبورنموث بينما ظل أرسنال بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد يوناي إيمري الذي خلف المدرب الفرنسي الأسطورة أرسين فينغر.

المصدر: وكالات