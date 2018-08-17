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تعادل سلبي في انطلاق الدوري الإسباني

الرياضة

تعادل سلبي في انطلاق الدوري الإسباني
twitter@GironaFC
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فرض التعادل السلبي نفسه سيدا على المباراة التي جمعت جيرونا بضيفه بلد الوليد، اليوم الجمعة، في افتتاحية الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما للوصول إلى المرمى، ليحصل كل منهما على نقطة.

وكان جيرونا أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 51 نقطة، فيما صعد فريق بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما احتل المركز الخامس وخاض ملحق الصعود.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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