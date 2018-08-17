ميلان يتعاقد مع نجم الأوروغواي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، تعاقده مع الأوروغوياني دييغو سيباستيان لاكسالت، لاعب فريق جنوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الروسونيري، عبر موقعه الرسمي، أنه تم توقيع عقد لاكسالت، بعد أن أجرى اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، الفحوصات الطبية.

Official Announcement: Samuel Castillejo and Diego Laxalt ⬇https://t.co/NJQqGEFIPB — AC Milan (@acmilan) August 17, 2018

ولعب لاكسالت في صفوف جنوى، 117 مباراة، سجل فيها 12 هدفا، ويمتاز بقدرته على اللعب في الجناح الأيسر بالإضافة لكونه ظهيرا.

🚨 LIVE from Casa Milan

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🗣 Non perdetevi la conferenza stampa di presentazione dei 3 nuovi rossoneri!

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Audio 🇮🇹👉🏻 https://t.co/efjnZkNmyBpic.twitter.com/o8qW6XjrBP — AC Milan (@acmilan) August 17, 2018

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وتشير تقارير صحفية أن صفقة انتقال لاكسالت بلغت قيمتها 18 مليون يورو.

وكان النادي قد أعلن تعاقده أيضا مع الإسباني صاموئيل كاستييخو قادما من فياريال.

المصدر: وكالات