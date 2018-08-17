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ميلان يتعاقد مع نجم الأوروغواي

الرياضة

ميلان يتعاقد مع نجم الأوروغواي
Reuters Dylan Martinez
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أعلن نادي ميلان الإيطالي، تعاقده مع الأوروغوياني دييغو سيباستيان لاكسالت، لاعب فريق جنوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الروسونيري، عبر موقعه الرسمي، أنه تم توقيع عقد لاكسالت، بعد أن أجرى اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، الفحوصات الطبية.

ولعب لاكسالت في صفوف جنوى، 117 مباراة، سجل فيها 12 هدفا، ويمتاز بقدرته على اللعب في الجناح الأيسر بالإضافة لكونه ظهيرا.

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وتشير تقارير صحفية أن صفقة انتقال لاكسالت بلغت قيمتها 18 مليون يورو.

وكان النادي قد أعلن تعاقده أيضا مع الإسباني صاموئيل كاستييخو قادما من فياريال.

المصدر: وكالات

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