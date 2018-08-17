تحديد مدة غياب دي بروين عن الملاعب

سيغيب البلجيكي كيفن دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لثلاثة أشهر عن الملاعب بعد إصابته في الركبة يوم الأربعاء، بحسب ما أعلن ناديه الجمعة.

وأكد النادي في بيان أن "كيفن دي بروين عانى تمزقا في الرباط الطرفي الجانبي لركبته اليمنى"، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما وصاحب 16 تمريرة حاسمة الموسم الماضي في "البرميرليغ"، لن يحتاج إلى عملية جراحية "ويتوقع أن يغيب نحو ثلاثة أشهر".

يمكننا أن نؤكد إصابة كيفين دي بروين @DeBruyneKev في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.



لا حاجة لإجراء عملية جراحية، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة بعد ثلاثة أشهر.



الكل يتمنى الشفاء العاجل لـ #KDB#السيتيpic.twitter.com/aCNJkwHifx — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 17, 2018

وفي حال عودة دي بريون في منتصف نوفمبر المقبل، فسيكون بمقدوره خوض آخر جولتين من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان دي بروين دخل بديلا في آخر نصف ساعة من فوز سيتي الافتتاحي في الدوري على مضيفه أرسنال 2-0 الأحد الماضي، علما بأنه أصيب في الركبة ذاتها قبل عامين عندما اضطر للابتعاد عن الملاعب لنحو عشرة أسابيع.

وانضم دي بروين إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2015 قادما من نادي فولفسبورغ الألماني، في صفقة قياسية في حينها للنادي وصلت قيمتها إلى 54 مليون جنيه إسترليني.

ويعد اللاعب عنصرا محوريا في تشكيلة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وساهم بشكل أساسي في تتويج الفريق بلقب "البريمرليغ" الموسم الماضي، كما رشح لنيل جائزة أفضل لاعب، والتي آلت إلى نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

كما ساهم دي بروين بشكل أساسي في بلوغ منتخب بلاده الدور نصف النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا، قبل الخسارة 0-1 أمام المنتخب الفرنسي ثم الحلول في المركز الثالث على حساب إنجلترا (2-0).

وفي ظل غيابه، يمكن لغوارديولا التعويل على البرتغالي برناردو سيلفا، الإسباني دافيد سيلفا، الألماني إيلكاي غوندوغان أو حتى الشاب فيل فودن.

المصدر: أ ف ب