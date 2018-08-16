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هاليب تصعد لثمن نهائي سينسيناتي

الرياضة

هاليب تصعد لثمن نهائي سينسيناتي
Reuters
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بلغت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميا ثمن نهائي بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، بعد أن قلبت الطاولة على رأس منافستها الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بمجموعتين لواحدة.

وكانت المباراة التي جمعت اللاعبتين أمس الأربعاء، وتقرر تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، قد انتهت بنتائج مجموعات 4-6 و6-3 و4-3.

وتأثرت مباراة اليوم أيضا بالأمطار، وقد تغيرت لوائح البطولة بسبب الظروف الجوية التي حالت دون استكمال المباراة في الموعد المقرر لها، لكن هاليب حسمت الأمور لصالحها في النهاية لتضرب في الدور المقبل موعدا مع الأسترالية أيضا أشلي بارتي.

وتملك هاليب أفضلية 1-0 على بارتي في المواجهات المباشرة، وتحقق هذا الانتصار الأسبوع الماضي، في الدور قبل النهائي لبطولة مونتريال، التي مضت بطلة فرنسا المفتوحة للفوز بها في النهاية محققة لقبها الثالث هذا الموسم.

المصدر: وكالات

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