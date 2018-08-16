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برشلونة أول ناد يضع هذا الشعار على قميصه

الرياضة

برشلونة أول ناد يضع هذا الشعار على قميصه
Reuters
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أعلن نادي برشلونة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وضع شعار جديد على القمصان التي سيرتديها لاعبوه موسم 2018- 2019، والذي سينطلق، غدا الجمعة.

وسيكون برشلونة أول ناد في تاريخ مسابقة "الليغا" يحمل هذا الشعار الجديد والذي هو عبارة عن دائرة قطرها 3.5 سم، منقوش بداخلها درع الدوري ومكتوب عليه 2018/2017.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي إن "رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) قررت وضع شعار على الذراع اليمنى للقميص، يشير إلى فوز الفريق بلقب الموسم الماضي".

وأكد النادي أنه يشعر بالفخر، لأنه أول من يرتدي هذا الشعار.

وسيرتدي برشلونة هذا الشعار، يوم السبت المقبل 18 أغسطس، حيث سيواجه ديبورتيفو ألافيس على ملعب الكامب نو، في الجولة الأولي من الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات

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