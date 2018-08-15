أتلتيكو مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبية على حساب ريال مدريد

أحرز أتلتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي لقب الكأس السوبر الأوروبية بعد الفوز على ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 4-2 بعد التمديد على ملعب لي كوك أرينا في العاصمة الإستونية تالين.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) حيث تقدم أتلتيكو سريعا في المباراة بعد مرور (49 ثانية) عبر نجمه دييغو كوستا في أسرع هدف في تاريخ المسابقة، ثم نجح ريال مدريد من تعديل النتيجة بواسطة كريم بنزيما في (د.27)... وفي الشوط الثاني تمكن الملكي من إضافة الهدف الثاني عبر سيرخيو راموس في (د.63 من ركلة جزاء)، إلا أن كوستا أحرز التعادل لأتلتيكو في (د.79)، ليفرض شوطين إضافيين حسمهما "الأتلتي" بهدفي ساوول نيغويز في (د.98) وكوكي في (د.104).

⏰ RESULT ⏰



Atlético beat rivals Real Madrid in extra time to win the #SuperCup for the 3rd time in their history! 🏆 pic.twitter.com/ByxWLzSXKg — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2018

وهذا اللقب الثالث لأتلتيكو بعد 2010 و2012 على حساب إنتر الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي تواليا، وفي المرات الثلاث كان حاملا للقب الدوري الأوروبي.

وهذه المواجهة العاشرة بينهما في المسابقات الأوروبية، فحقق أتلتيكو فوزه الثالث مقابل 5 انتصارات لريال وتعادلين. ونجح أتلتيكو للمرة الأولى بإقصاء غريمه من إحدى المسابقات القارية، علما بأن ريال مدريد خرج فائزا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 بنتيجة 4-1 بعد التمديد، و2016 بركلات الترجيح.

المصدر: RT+ وكالات