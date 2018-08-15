ميسي يعد مشجعي برشلونة بإعادة كأس أبطال أوروبا إلى "كامب نو"

وعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشجعي ناديه برشلونة بإعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى ملعب "كامب نو" بعدما غاب عنهما في المواسم الـ3 الأخيرة لصالح الغريم ريال مدريد.

وأحرز برشلونة اللقب القاري الأغلى للمرة الخامسة والأخيرة عام 2015، وهو الوحيد الذي تمكن من كسر هيمنة النادي الملكي على المسابقة منذ العام 2014، إذ توج ريال أربع مرات في آخر خمسة مواسم.

وقبيل مباراة ودية ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني في كامب نو الأربعاء، (انتهت بفوز النادي الكتالوني 3-0 وإحرازه لقب كأس جوان غامبر)، قال ميسي متوجها إلى المشجعين "هذه السنة أعتقد أن لدينا تشكيلة جديدة تسمح لنا بأن نحلم. اللاعبون الجدد سيساعدوننا لنكون أفضل من قبل".

🔊 Leo #Messi: "It makes me very proud to be captain, I know what this Club represents and I have been fortunate to have great predecessors" 🙌🔵🔴 #GamperBarçapic.twitter.com/nUQQ4z2ltv — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2018

وأضاف اللاعب الذي سيحمل هذه السنة شارة قيادة الفريق "الموسم الماضي كان جيدا جدا لأننا أحرزنا لقب الكأس (المحلية) والليغا، إلا أن دوري الأبطال لا يزال حسرة في قلبنا لاسيما بسبب الطريقة التي خرجنا بها".

وأقصي النادي الكتالوني من الدور ربع النهائي في الموسم الماضي على يد روما الإيطالي الذي تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه (فاز برشلونة 4-1 ذهابا في إسبانيا، وفاز روما 3-0 إيابا على ملعبه).

وأضاف ميسي (31 عاما) "نعد أننا سنقوم هذا الموسم بكل ما يمكن لكي تعود هذه الكأس الجميلة (...) إلى كامب نو مجددا".

وسيحمل ميسي شارة قيادة الفريق هذا الموسم، خلفا للقائد السابق أندريس إنييستا الذي وضع بنهاية الموسم الماضي حدا لمسيرة امتدت 22 عاما مع النادي الكتالوني، وانتقل إلى نادي فيسل كوبي الياباني.

وقال ميسي "سنفتقد هذه السنة بشكل كبير العظيم انييستا (...) فخر كبير أن أكون قائد الفريق وأعرف ما يعنيه هذا الأمر في هذا النادي. أنا محظوظ لأنني سأتبع لاعبين كبارا مثل (كارليس) بويول، تشافي وأندريس".

ويستعد برشلونة للدفاع عن لقبه مع انطلاق موسم 2018-2019 في نهاية الأسبوع الحالي. وهو يخوض مباراته الأولى الأحد أمام ضيفه ألافيس.

وتوج برشلونة بلقب الكأس السوبر الإسبانية بفوزه الأحد على إشبيلية 2-1.

المصدر: أ ف ب