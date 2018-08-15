برشلونة يحرز كأس جوان غامبر بثلاثية في بوكا جونيورز

أحرز برشلونة لقب كأس جوان غامبر، بفوزه على ضيفه بوكا جونيورز الأرجنتيني بسهولة 3-0، اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو".

أحرز البرازيلي مالكوم في (د.18) وليونيل ميسي في (د.39) والبرازيلي رافينيا في (د.67) ثلاثية برشلونة.

وتقام هذه المباراة التقليدية قبل انطلاق كل موسم لتقديم التشكيلة الجديد للفريق الكتالوني.

وشارك لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال في صفوف برشلونة بعد قدومه من بايرن ميونيخ الألماني، وكذلك لاعب الوسط الجديد البرازيلي أرثر، والشاب ريكارد بويغ والمهاجم منير الحدادي.

ويستعد برشلونة للدفاع عن لقبه مع انطلاق موسم 2018-2019 في نهاية الأسبوع الحالي. وهو يخوض مباراته الأولى الأحد أمام ضيفه ألافيس.

المصدر: وكالات