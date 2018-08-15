فلسطين تتغلب على إندونيسيا في دورة الألعاب الآسيوية

تغلب المنتخب الأولمبي الفلسطيني على نظيره الإندونيسي 2-1، اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها إندونيسيا.

وافتتح المنتخب الفلسطيني التسجيل عند الدقيقة الـ16 عن طريق عدي الدباغ بعد متابعته لركلة جزاء نفذها زميله محمد درويش وارتدت من القائم الأيمن للحارس الإندونيسي.

وعادل لأصحاب الأرض أرفان جايا في الدقيقة 23، قبل أن يعود محمد درويش ويعوض ضربة الجزاء الضائعة بتسجيله الهدف الثاني للفدائي في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد إندونيسيا عند 3 نقاط.

المصدر: RT