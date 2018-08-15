زاها يمدد عقده مع كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن لاعبه ويلفريد زاها وقع عقدا لمدة خمس سنوات.

وقال بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي "كريستال بالاس سعيد بالإعلان أن ويلفريد زاها قرر البقاء في صفوف النادي من خلال تمديد عقده، ما سيجعل المهاجم العاجي يبقى في جنوب لندن حتى نهاية موسم 2022-2023".

وذكرت تقارير بريطانية أن المهاجم البالغ عمره 25 عاما سينال حوالي 130 ألف جنيه إسترليني (حوالي 165 ألف دولار) أسبوعيا ليصبح أعلى لاعبي الفريق أجرا.

وأعربت أندية عدة عن رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب، في فترة الانتقالات الصيفية بينها تشيلسي وإيفرتون الإنجليزيين، وبوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن اللاعب قرر البقاء مع النادي الذي انضم إلى صفوفه وهو في الثانية عشرة من العمر.

وكان زاها قد دافع عن ألوان منتخب إنجلترا في مباراتين وديتين لكنه قرر في النهاية تمثيل بلده ساحل العاج. كما انضم لموسمين إلى صفوف مانشستر يونايتد دون أن يفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، وأعير إلى بالاس وكارديف، قبل أن يعود بشكل نهائي إلى ناديه الأول مطلع 2015.

Looks like there'll be plenty more of this to come... 🤤@wilfriedzaha ⚡️ pic.twitter.com/F3KLRF1cyV — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 15, 2018

وأدى زاها دورا حاسما في بقاء كريستال بالاس ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي، بتسجيله تسعة أهداف بعد بداية سيئة. وقد أعرب عن سعادته بالالتزام الجديد مع النادي، قائلا بحسب البيان "بطبيعة الحال، كنت أريد إنجاز هذا الأمر لكي أصب تركيزي على الموسم (الجديد). أنا مغتبط لكوننا نجحنا في إتمام هذا الأمر (التجديد)".

المصدر: وكالات