لوتشيانو سباليتي يمدد عقده مع إنتر حتى 2021

أعلن نادي إنتر الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدربه لوتشيانو سباليتي حتى عام 2021.

وأعرب النادي في بيان عن "سعادته للإعلان أن لوتشيانو سباليتي وقع عقدا جديدا سيبقيه مع النادي في المواسم الثلاثة المقبلة، حتى 2021".

أضاف "على مدى 110 أعوام من تاريخ النادي، قمنا بقرارات عدة صحيحة من أجل وضع النادي على السكة الصحيحة، واليوم نستهل الموسم من خلال توثيق علاقتنا مع لوتشيانو سباليتي"، بعد نجاحه "في تطوير الفريق وفي إعادته إلى أكبر مسابقة أوروبية"، في إشارة إلى دوري أبطال أوروبا الذي يشارك فيه الفريق في الموسم المقبل للمرة الأولى منذ 2012.

أما سباليتي (59 عاما) فوجه الشكر إلى "عائلة زهانغ (الصينية مالكة إنتر) والنادي لمنحهم إياي الفرصة لتجديد عقدي. أود التنويه بأن التوقيع كان مجرد تأكيد رسمي لما كان متوقعا ذلك لأن رغبتي في مواصلة الكفاح سويا لمصلحة هذا النادي الضخم لم تكن موضع شك على الإطلاق".

وتابع "لطالما كانت محادثاتنا اليومية واضحة بأننا نريد الأمور ذاتها للنادي ومشجعيه. اليوم قمنا بتعزيز هذا الطموح المشترك للنيراتزوري حول العالم".

وتولى سباليتي الإشراف على الجهاز الفني لإنتر مطلع الموسم الماضي قادما من نادي العاصمة الإيطالية روما، ونجح في قيادته إلى احتلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه على منافسه المباشر لاتسيو 3-2 في المباراة الأخيرة من الموسم الماضي.

ونشط النادي بشكل كبير في فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه، وتعاقد مع عدد من اللاعبين أبرزهم البلجيكي راديا ناينغولان (من روما)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والدولي الهولندي ستيفان دي فراي، والسنغالي كيتا بالدي على سبيل الإعارة من موناكو الفرنسي.

المصدر: أ ف ب