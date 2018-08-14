الحالة الصحية لـ"الظاهرة" رونالدو مبشرة

أعلنت إدارة "كلينيكا نوسترا سينيورا دل روزاريو" في جزيرة إيبيزا الإسبانية أن البرازيلي رونالدو الذي كان يتلقى العلاج من إصابته بالإنفلونزا غادر الثلاثاء العيادة الطبية الخاصة.

وقال متحدث باسم العيادة لوكالة فرانس برس إن رونالدو "غادر صباح اليوم عند الساعة العاشرة والنصف (08:30 ت غ)"، مشيرا إلى أنه "لم يشأ الخروج من الجهة التي انتظره فيها بعض الإعلاميين".

ولم يتمكن المصورون الذين احتشدوا مترقبين خروج رونالدو (41 عاما)، من مشاهدة المهاجم السابق لبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين وإنتر ميلان الإيطالي، والذي يعد من أبرز المهاجمين في التاريخ الحديث لكرة القدم.

وكان النجم المتوج مرتين بلقب كأس العالم مع السيليساو، قد أكد الأحد عبر حسابه على "تويتر"، دخوله المستشفى منذ الجمعة لإصابته بإنفلونزا حادة، وذلك في أعقاب تقارير صحافية عن معاناته من التهاب رئوي.

وكانت صحيفة "ديارو دي إيبيزا" أشارت إلى أن المهاجم الفذ، أدخل غرفة العناية الفائقة في أحد مستشفيات إيبيزا بعد ظهر الجمعة، قبل نقله لاحقا إلى "كلينيكا نوسترا سينيورا دل روزاريو" الخاص.

ويتواجد رونالدو الذي اختير أفضل لاعب من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ثلاث مرات قبل اعتزاله في 2011، بشكل دوري في إيبيزا، إحدى الجزر الإسبانية في البحر المتوسط التي تعد قبلة للسياح، ويمتلك منزلا فيها.

وتوج "إل فينومينو" (الظاهرة) مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم 1994 و2002، واستدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة "السيليساو" في عمر 17 عاما. سجل 62 هدفا في 97 مباراة خاضها مع البرازيل، بينها هدفا البرازيل في مرمى الحارس الألماني أوليفر كان في نهائي مونديال 2002 على ملعب يوكوهاما في العاصمة اليابانية طوكيو (2-0).

المصدر: أ ف ب