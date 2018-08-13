موراي يودع سينسيناتي من الدور الأول

خرج البريطاني أندي موراي المصنف أول في العالم سابقا من الدور الأول لدورة سينسيناتي الأمريكية للتنس، بسقوطه الاثنين أمام الفرنسي لوكاس بويي 1-6 و6-1 و4-6.

وحقق بويي (24 عاما) الذي خرج من الدور الأول في تورونتو الكندية الأسبوع الماضي، وهي إحدى دورات الماسترز أيضا، فوزه الأول على موراي في خمس مواجهات بينهما، في ساعة و55 دقيقة.

The fifth time is the charm for Lucas Pouille 👏.



The 🇫🇷 beats former World No. 1 Andy Murray for the first time in five @FedEx#ATP Head2Head meetings, 6-1, 1-6, 6-4, to reach the second round at @CincyTennis. How far can the No. 16 seed go? 🤔 pic.twitter.com/oFvh6js2T5 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 13, 2018

وعانى موراي هذا الموسم، إذ يحتل حاليا المركز 375 حاليا، بعد غياب لنحو عام عن الملاعب بسبب إصابة في الورك وإجراء عملية جراحية مطلع العام الحالي.

وكان موراي أعلن انسحابه من ربع نهائي دورة واشنطن قبل نحو أسبوعين حيث كان مقررا أن يواجه الأسترالي الشاب أليكس دي مينور، بسبب الإرهاق بعدما انتهت مباراته في الدور السابق عند الساعة الثالثة فجرا.

كما غاب عن دورة تورنتو التي أحرز لقبها، الأحد، الإسباني المصنف أول عالميا رافايل نادال.

وتأتي خسارة موراي (31 عاما) قبل نحو أسبوعين من انطلاق منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، والتي تنطلق في نيويورك في 27 أغسطس. وأحرز موراي لقب البطولة الأمريكية عام 2012، ضمن ثلاثة ألقاب له في الغراند سلام.

ويلتقي بويي في الدور الثاني مع الفائز من مباراة الأمريكي مايكل موه (مصنف 133) والأرجنتيني ليوناردو ماير (50).

المصدر: أ ف ب