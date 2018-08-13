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بلاغ ضد محمد صلاح للشرطة لمخالفته قانونا في بريطانيا

الرياضة

بلاغ ضد محمد صلاح للشرطة لمخالفته قانونا في بريطانيا
Reuters
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ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية على موقعها الرسمي، أن الشرطة تنظر في بلاغ ضد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء قيادته للسيارة.

ووفقا للصحيفة، كان صلاح يسير بسيارته وهو منشغلا بهاتفه، قبل أن تستوقفه مجموعة من الجماهير لمطالبته بالتوقيع لهم، إلا أنه لم يلتفت إليهم لاستخدامه الهاتف المحمول أثناء القيادة.

إلى ذلك، أصدرت شرطة ميرسيسايد بيانا، جاء فيه "علمنا بمقطع فيديو يظهر فيه لاعب كرة قدم يستخدم فيه هاتفه المحمول أثناء القيادة. وقد تم تحويل الأمر إلى الإدارة المختصة. شكرا لإعلامنا".

وقال المتحدث الرسمي باسم ليفربول في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "بعد التحدث مع اللاعب، أخبرتنا شرطة ميرسيسايد بأمر اللقطة والظروف المحيطة بها".

وأضاف "لقد تحدثنا مع اللاعب أيضا وسوف نتعامل في هذا الشأن داخليا. لن يصدر النادي أو اللاعب أي تعليقات أخرى حول هذا الأمر".

وانتشرت لقطات فيديو لقيادة صلاح في السيارة أثناء استخدامه هاتفه المحمول، أمس الأحد عقب مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي "البريميرليغ"، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 4-0. 

المصدر: mirror.co.uk

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