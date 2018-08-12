الدراويش يقهرون الكويت (فيديو)

تغلب نادي الإسماعيلي المصري على ضيفه الكويت الكويتي بهدفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال بكرة القدم.

وسجل هدفي الدراويش كل من، محمد الشامي والكاميروني كريستوفر ميندوجا، في الدقيقتين الـ (34، 54) على الترتيب، في استاد الإسماعيلية.

الإسماعيلي المصري يضع قدماً في الدور الـ 16 بعد الفوز على الكويت الكويتي بهدفين مقابل لا شيء#أبطال_العرب#كأس_العرب_للأندية_الأبطالpic.twitter.com/mF5GezkHBA — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) 12 августа 2018 г.

ووضع الإسماعيلي بذلك قدما له في دور الستة عشر للبطولة، قبل أن يحل ضيفا على الكويت، في مباراة الإياب يوم الخميس 27 سبتمبر المقبل.

المصدر: "twitter/ADSportsTV"