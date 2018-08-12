 
مباشر

الدراويش يقهرون الكويت (فيديو)

الرياضة

الدراويش يقهرون الكويت (فيديو)
twitter/ADSportsTV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kn35

تغلب نادي الإسماعيلي المصري على ضيفه الكويت الكويتي بهدفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال بكرة القدم.

وسجل هدفي الدراويش كل من، محمد الشامي والكاميروني كريستوفر ميندوجا، في الدقيقتين الـ (34، 54) على الترتيب، في استاد الإسماعيلية.

ووضع الإسماعيلي بذلك قدما له في دور الستة عشر للبطولة، قبل أن يحل ضيفا على الكويت، في مباراة الإياب يوم الخميس 27 سبتمبر المقبل.

المصدر: "twitter/ADSportsTV" 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا