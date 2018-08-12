فيديو.. بايرن ميونيخ  بطلا لكأس السوبر الألماني

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب بطل كأس السوبر الألماني لكرة القدم، على حساب مضيفه آينتراخت فرانكفورت، إثر فوزه الساحق عليه بخماسية نظيفة، اليوم الأحد، على ملعب "كومرزبنك أرينا".

وتألق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم العملاق البافاري، بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك"، في الدقائق الـ (21، 26، 54)، بينما تكفل زميله الفرنسي كينغسيلي كومان بتسجيل الهدف الرابع، عند الدقيقة الـ 63، والإسباني تياغو ألكانترا الهدف الخامس، بحلول الدقيقة الـ 85 من زمن اللقاء.

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وانتقم بايرن ميونيخ بطل البوندسليغا، بذلك من آينتراخت فرانكفورت لهزيمته أمامه (1-3) في نهائي كأس ألمانيا، يوم السبت 19 مايو الماضي، على الملعب الأولمبي ببرلين.

يذكر أن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، هو الذي قاد فريق آينتراخت فرانكفورت إلى الفوز بكأس ألمانيا 2018، على حساب فريقه الحالي العملاق البافاري.

وتوج بايرن ميونيخ بلقب بطل كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، وعزز رقمه القياسي إلى سبعة ألقاب، مبتعدا عن وصيفه بوروسيا دورتموتد بفارق ثلاثة ألقاب، ويليهما فيردر بريمن في المرتبة الثالثة برصيد 3 ألقاب، بينما لم يسبق لفريق آينتراخت فرانكفورت أن رفع كأس السوبر.

المصدر: RT