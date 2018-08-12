// 26.06.2018 по тикету 15478
التشكيلة الأساسية لكأس السوبر الألماني
Reuters Kai Pfaffenbach
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ستقام اليوم الأحد، في الساعة (21:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة كأس السوبر الألماني بين آينتراخت فرانكفورت وضيفه بايرن ميونيخ، على ملعب "كومرزبنك أرينا"، بمدينة فرانكفورت.
وسيبدأ النمساوي أدي هوتتير، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت بطل كأس ألمانيا، هذه المباراة، بالتشكيلة الأساسية التالية:
Unsere Startelf für den #Supercup2018 🔥 pic.twitter.com/oxpGrRRINA— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 12 августа 2018 г.
بينما سيعتمد الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق البافاري بطل البوندسليغا، على التشكيلة الأساسية التالية:
👇#Supercup-Squad!#SGEFCB#packmaspic.twitter.com/f3I3h5teJx— FC Bayern München (@FCBayern) 12 августа 2018 г.
المصدر: "twitter/eintracht/fcbayern"
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