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التشكيلة الأساسية لقمة السيتي وآرسنال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لقمة السيتي وآرسنال
Reuters Fabian Bimmer
التشكيلة الأساسية لقمة السيتي وآرسنال
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كشف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وأوناي إيمري مدرب آرسنال، عن تشكيلتهما لخوض المباراة التي ستجمع اليوم ، "الغانرز" و"السيتيزن" في المرحلة الأولى من "البريمير ليغ".

وشهدت التشكيلة الأساسية للفريقين مفاجآت عدة، أبرزها جلوس ليروي ساني، وأوتامندي، وكيفين دي بروين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، وعلى الجانب الآخر احتفظ مدرب آرسنال بالفرنسي ألكسندر لاغازيت وتوريرا على الدكة:

فيما يلي تشكيلة الفريقين:

تشكيلة آرسنال:

تشكيلة مانشستر سيتي:

المصدر: تويتر

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