أورينبورغ يحقق فوزا "قاتلا" على لوكوموتيف في الدوري الروسي

انتزع نادي أورينبورغ فوزا ثمينا من ضيفه لوكوموتيف موسكو (1-0)، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم، في الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أورينبورغ بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندريا تشوكانوف، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع أورينبورغ رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مباريات المرحلة الثالثة، بينما تجمد رصيد لوكوموتيف، حامل اللقب في الموسم الماضي، عند نقطتين في المركز الـ14.

المصدر: rsport.ria.ru