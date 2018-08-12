شاهد.. الفدائي الفلسطيني يقلب الطاولة على لاوس في الوقت القاتل

حول المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، تأخره إلى فوز على لاوس (2-1)، في الوقت القاتل من زمن المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في إطار فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، في إندونيسيا.

تقدم منتخب لاغوس بهدف مبكر سجله اللاعب فوتثاساي خوتشاليرن، في الدقيقة الـ 14 من زمن الشوط الأول.

وأدرك الفلسطيني شهاب قنبر التعادل للفدائي، في الدقيقة الـ 83، ومن ثم اقتنص زميله عبداللطيف البهداري هدف الفوز في الوقت القاتل، في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الزمن الضائع.

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وانفرد منتخب فلسطين بصدارة قائمة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متجاوزا بفارق نقطة، منتخب هونغ كونغ، الذي سيلعب مع تايوان، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية أيضا.

بينما تعرضت لاوس للهزيمة الثانية على التوالي، وتقبع في المركز الخامس والأخير من دون رصيد.

المصدر: وكالات