الفدائي يتعادل مع تايوان

استهل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، مشواره في دورة الألعاب الآسيوية، بالتعادل مع نظيره التايواني من دون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، في إندونيسيا.

واكتفت كل من فلسطين وتايوان بنقطة وحيدة، بعد هذا التعادل، وتتقاسمان المركز الثاني في المجموعة الأولى، بفارق نقطتين خلف هونغ كونغ، التي تغلب على لاوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

المصدر: وكالات