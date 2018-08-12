التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول ووست هام
سيستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، في الساعة (15:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضد ضيفه وست هام يونايتد، على ملعب "انفيلد".
وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، المباراة الأولى له في الموسم (2018-2019) للبميريمير ليغ، بالتشكيلة الأساسية التالية:
13- البرازيلي أليسون
66- ترينت ألكسندر-آرنولد
12- جوزيف غوميز
4- الهولندي فيرجيل فان ديك
26- الإسكتلندي أندريو روبيرتسون
7- جيمس ميلنر
5- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم
8- الغيني نابي كيتا
10- السنغالي ساديو ماني
11- المصري محمد صلاح
9- البرازيلي روبرتو فيرمينو.
Our first @premierleague line-up of the 18/19 season. #PL debuts for Alisson and Keïta...#LIVWHUpic.twitter.com/dQ8NUxdwzN— Liverpool FC (@LFC) 12 августа 2018 г.
بينما اختار التشيلي مانويل بليغريني، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الريدز:
5️⃣ new signings in our starting line-up! pic.twitter.com/2A8WR21Xo2— West Ham United (@WestHamUtd) 12 августа 2018 г.
المصدر: "twitter/lfc/westhamutd"