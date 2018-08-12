التشكيلة الأساسية لمباراة ليفربول ووست هام  

سيستهل ليفربول مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، في الساعة (15:30) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضد ضيفه وست هام يونايتد، على ملعب "انفيلد".

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، المباراة الأولى له في الموسم (2018-2019) للبميريمير ليغ، بالتشكيلة الأساسية التالية:

13- البرازيلي أليسون

66- ترينت ألكسندر-آرنولد

12- جوزيف غوميز

4- الهولندي فيرجيل فان ديك

26- الإسكتلندي أندريو روبيرتسون

7- جيمس ميلنر

5- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم

8- الغيني نابي كيتا

10- السنغالي ساديو ماني

11- المصري محمد صلاح

9- البرازيلي روبرتو فيرمينو.

بينما اختار التشيلي مانويل بليغريني، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الريدز:

5️⃣ new signings in our starting line-up! pic.twitter.com/2A8WR21Xo2 — West Ham United (@WestHamUtd) 12 августа 2018 г.

المصدر: "twitter/lfc/westhamutd"