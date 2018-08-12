هاليب على بعد خطوة واحدة من التتويج في مونتريال

باتت المصنفة أولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب على بعد مباراة واحدة من التتويج بلقب دورة مونتريال الكندية للتنس، بعد تأهلها إلى النهائي على حساب الأسترالية آشلي بارتي.

وفازت هاليب على منافستها الأسترالية في نصف النهائي، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-1)، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و10 دقائق.

.@Simona_Halep finds the corner of the line in today's shot of the day! pic.twitter.com/fz8yi2tQfm — WTA (@WTA) 12 августа 2018 г.

وهذه المرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، التي تبلغ فيها هاليب المباراة النهائية في دورة مونتريال.

وستلعب هاليب في النهائي مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، المرشحة الثالثة للقب، الأمريكية سلوان ستيفنس، وحاملة اللقب الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

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المصدر: rsport.ria.ru