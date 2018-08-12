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هاليب على بعد خطوة واحدة من التتويج في مونتريال

الرياضة

هاليب على بعد خطوة واحدة من التتويج في مونتريال
Reuters USA Today Sports
هاليب على بعد خطوة واحدة من التتويج في مونتريال
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باتت المصنفة أولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب على بعد مباراة واحدة من التتويج بلقب دورة مونتريال الكندية للتنس، بعد تأهلها إلى النهائي على حساب الأسترالية آشلي بارتي.

وفازت هاليب على منافستها الأسترالية في نصف النهائي، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (6-4 و6-1)، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و10 دقائق.

وهذه المرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، التي تبلغ فيها هاليب المباراة النهائية في دورة مونتريال.

وستلعب هاليب في النهائي مع الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، المرشحة الثالثة للقب، الأمريكية سلوان ستيفنس، وحاملة اللقب الأوكرانية يلينا سفيتولينا.

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المصدر: rsport.ria.ru

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