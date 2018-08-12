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نادال ينهي مشوار الروسي خاتشانوف في تورونتو ويبلغ النهائي

الرياضة

نادال ينهي مشوار الروسي خاتشانوف في تورونتو ويبلغ النهائي
Reuters USA Today Sports
نادال ينهي مشوار الروسي خاتشانوف في تورونتو ويبلغ النهائي
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أنهى المصنف أولا عالميا الإسباني رافائيل نادال مسيرة النجم الروسي كارين خاتشانوف في دورة تورونتو الكندية للتنس لـ"الماسترز"، بفوزه عليه اليوم في نصف النهائي بمجموعتين متتاليتين.

واتسمت المجموعة الأولى بالندية بين اللاعبين، قبل أن يحسمها نادال، بواقع (7-6)، بعد اللجوء إلى شوط كسر الإرسال.

وفي المجموعة الثانية، فرض "الماتادور" الإسباني إيقاعه، ليفوز بها بستة أشواط مقابل أربعة.

وسيلاقي نادال (32 عاما)، الذي يبحث عن لقبه الثاني والثلاثين في دورات "الماسترز"، في المباراة النهائية، اليوناني الشاب ستيفانو تيستسيباس، الذي واصل تحقيق مفاجآته على الأرض الكندية، وأطاح بالجنوب إفريقي كيفن أندرسون (6-7، 6-4 و7-6).

المصدر: rsport.ria.ru

// 26.06.2018 по тикету 15478

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