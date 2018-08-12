نادال ينهي مشوار الروسي خاتشانوف في تورونتو ويبلغ النهائي

أنهى المصنف أولا عالميا الإسباني رافائيل نادال مسيرة النجم الروسي كارين خاتشانوف في دورة تورونتو الكندية للتنس لـ"الماسترز"، بفوزه عليه اليوم في نصف النهائي بمجموعتين متتاليتين.

واتسمت المجموعة الأولى بالندية بين اللاعبين، قبل أن يحسمها نادال، بواقع (7-6)، بعد اللجوء إلى شوط كسر الإرسال.

وفي المجموعة الثانية، فرض "الماتادور" الإسباني إيقاعه، ليفوز بها بستة أشواط مقابل أربعة.

That winning feeling 🙌@RafaelNadal beats Karen Khachanov 7-6(3), 6-4 to reach the #RogersCup final 👊.



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Leave a GIF with your reaction to that performance ⬇️ pic.twitter.com/QXcKLfi6rM — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 12 августа 2018 г.

وسيلاقي نادال (32 عاما)، الذي يبحث عن لقبه الثاني والثلاثين في دورات "الماسترز"، في المباراة النهائية، اليوناني الشاب ستيفانو تيستسيباس، الذي واصل تحقيق مفاجآته على الأرض الكندية، وأطاح بالجنوب إفريقي كيفن أندرسون (6-7، 6-4 و7-6).

History will be made 🔥.



Rafael Nadal can become the fourth player in the Open Era to lift 80 🏆, while #NextGenATP 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas goes for his fifth straight Top 10 win to claim tour-level 🏆 #⃣1⃣.



Who's your pick?



Read Preview ➡️ https://t.co/4IfjcH6QoHpic.twitter.com/aKfQIBtsvh — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 12 августа 2018 г.

المصدر: rsport.ria.ru