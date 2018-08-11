// 26.06.2018 по тикету 15478
روسيا تحصد ذهبية أوروبا للجمباز
Sputnik
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أحرز منتخب روسيا للرجال، الميدالية الذهبية لمسابقة الجمباز للفرق، وذلك ضمن بطولة أوروبا للألعاب الصيفية، المقامة حاليا في مدينتي غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.
Это было круто! 👍https://t.co/iY1h3RzPsu— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 11 августа 2018 г.
واحتل الفريق الروسي الذي مثله كل من، دافيد بيلافسكي، آرتور دالالويان، نيكولاي كوكسينكوف، دميتري لانكين، ونيكيتا ناغورني، المركز الأول برصيد (257.260) نقطة، تاركا الميدالية الفضية للفريق البريطاني، الذي حصل على (253.362) نقطة.
أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب منتخب فرنسي، برصيد (246.928) نقطة.
المصدر: "rsport.ria.ru"
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