الروسي ميزينوف ينال برونزية أوروبا لسباق المشي لـ 20 كم

حصل الروسي فاسيلي ميزينوف على الميدالية البرونزية في سباق 20 كم مشيا، وذلك ضمن بطولة أوروبا للألعاب الصيفية، التي تستضيفها مدينتا غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.

وقطع العداء الروسي مسافة السباق بزمن قدره (1:20.50) ساعة، بينما كانت الميدالية الذهبية من نصيب الإسباني ألفارو مارتين، الذي وصل إلى خط النهائية أولا، بعد (1:20.42) ساعة، وذهبت الميدالية الفضية إلى مواطنه دييغو غارسيا كاريرا، الذي حل ثانيا، بزمن قدره (1:20.48) ساعة.

المصدر: "championat.com"