// 26.06.2018 по тикету 15478
الروسي ميزينوف ينال برونزية أوروبا لسباق المشي لـ 20 كم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmxz
حصل الروسي فاسيلي ميزينوف على الميدالية البرونزية في سباق 20 كم مشيا، وذلك ضمن بطولة أوروبا للألعاب الصيفية، التي تستضيفها مدينتا غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.
وقطع العداء الروسي مسافة السباق بزمن قدره (1:20.50) ساعة، بينما كانت الميدالية الذهبية من نصيب الإسباني ألفارو مارتين، الذي وصل إلى خط النهائية أولا، بعد (1:20.42) ساعة، وذهبت الميدالية الفضية إلى مواطنه دييغو غارسيا كاريرا، الذي حل ثانيا، بزمن قدره (1:20.48) ساعة.
المصدر: "championat.com"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)