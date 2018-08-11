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توتنهام يعود بفوز ثمين من ملعب نيوكاسل

الرياضة

توتنهام يعود بفوز ثمين من ملعب نيوكاسل
Reuters Ed Sykes
توتنهام يعود بفوز ثمين من ملعب نيوكاسل
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حقق نادي توتنهام هوتسبير فوزا صعبا وثمينا على مضيفه نيوكاسل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في إطار الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ).

وتقدم توتنهام بهدف مبكر حمل توقيع المدافع البلجيكي يان فيرتونخين، في الدقيقة الثامنة، وبعد 4 دقائق فقط، أدرك المهاجم الإسباني خوسي لويس، التعادل لنيوكاسل، إلا أن الدولي الإنجليزي ديلي ألي، وضع توتنهام في المقدمة مجددا، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (18).

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقي نيوكاسل من دون نقاط.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، افتتحت أمس بمواجهة مانشستر يونايتد وضيفه ليسير سيتي، وانتهت بفوز "الشياطين الحمر" بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: EUROGOAL 

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