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شاهد.. تمريرة "رابونا" ساحرة تسفر عن هدف ويلزي

الرياضة

شاهد.. تمريرة
twitter/FAWales
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شهدت الجولة الافتتاحية للدوري الويلزي الممتاز لكرة القدم، تسجيل هدف بعد تمريرة سحرية على طريقة "رابونا"، قد يحسد النجم الويلزي غاريث بيل صاحبها مواطنه المغمور هنري جونز.

ومرر هنري جونز، لاعب فريق "بالا تاون" كرة رائعة على طريقة "رابونا" من الجهة اليسرى باتجاه القائم الأيمن البعيد على رأس زميله المهاجم ستيفان تاميز، الذي وضعها من دون عناء في شباك خصمه "كارمارذين".

وقد يحسد نجوم كرة القدم المشهورون بتمريراتهم السحرية أمثال البرتغالي ريكاردو كواريجما وغاريث بيل، اللاعب الويلزي على هذه التمريرة الرائعة.

يذكر أن النفاثة غاريث بيل، نجم ريال مدريد، المشهور بتمريراته الرائعة أخرها أسفرت عن هدف سجله زميله أسينسيو في شباك روما، وذلك ضمن المسابقة الدولية الودية بكرة القدم.

وبالعودة إلى المباراة، قاد المهاجم ستيفان تاميز فريقه إلى الفوز على كارمارذين بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: "twitter/FAWales" 

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