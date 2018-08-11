هاليب تقترب من لقب بطولة مونتريال

اقتربت المصنفة أولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب من التتويج في بطولة مونتريال الكندية للتنس، بعد صعودها إلى الدور نصف النهائي على حساب الفرنسية كارولين غارسيا.

واحتاجت النجمة الرومانية لساعة واحدة و30 دقيقة لتفوز على منافستها الفرنسية في مباراة ربع النهائي، بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما (7-5 و6-1).

وستلعب هاليب في نصف النهائي مع الأسترالية آشلي بارتي، التي أقصت الهولندية كيكي برتنز (6-3 و6-1).

وستجمع مباراة نصف النهائي الثاني، بين الأمريكية سلوان ستيفنز، التي تغلبت على اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا، بواقع (6-2 و6-2)، والأوكرانية يلينا سفيتولينا، حاملة اللقب، التي تخطت عقبة البلجيكية إيليز مرتينز (7-5 و6-3).

المصدر: rsport.ria.ru