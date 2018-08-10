10 لاعبين عرب في "البريمير ليغ".. فمن سيتلألأ؟

يرفع الستار اليوم عن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي لن يخلو من النكهة العربية، حيث سيظهر 10 لاعبين عرب بقمصان أندية "البريميرليغ" هذا الموسم.

ويأتي هداف نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة اللاعبين العرب، الذين ينتظر منهم أن يتألقوا في أقوى دوري في العالم، لا سيما وأن الفرعون المصري، تصدر قائمة هدافي "البريمير ليغ" واختير أفضل لاعب في المسابقة الموسم الماضي.

الاسم الثاني المتوقع توهجه، هو الجزائري رياض محرز، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي، الذي قاده عام 2016 للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.

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فيما يلي قائمة اللاعبين الـ10 الذين سيدافعون عن ألوان أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول)

2- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

3- المصري رمضان صبحي (هادرسفيلد تاون)

4- الجزائري إسلام سليماني (ليستر سيتي)

5- الجزائري رشيد غزال (ليستر سيتي)

6- المغربي رومان سايس (ولفرهامبتون)

7- التونسي يوهان بن علوان (ليستر سيتي)

8- المصري محمد النني (آرسنال)

9- المغربي عبد الحميد صبري (هادرسفيلد تاون)

10- المغربي أشرف لزعر (نيوكاسل).

المصدر: وكالات