متعة الكرة تعود إلى الملاعب الإنجليزية

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران اعتبارا من اليوم، ليتجدد موعد عشاق الساحرة المستديرة مع كرة المتعة والإثارة.

وتفتتح منافسات "البريمير ليغ" اليوم بمباراة مانشستر يونايتد، الباحث عن أول ألقابه في الدوري منذ 2013، وليستر سيتي، الذي يتطلع ليكون هذا الموسم أفضل من الموسمين الماضيين، اللذين تلوا تتويجه بالدوري الإنجليزي عام 2016 للمرة الأولى في تاريخه.

وسيكون حامل اللقب مانشستر سيتي في محك حقيقي في بداية مشواره للدفاع عن لقبه، عندما يواجه بعد غد الأحد مضيفه أرسنال، حيث سيبدأ موسما في غياب مدربه الفرنسي أرسين فينغر لأول مرة منذ 1996، الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي، ليخلفه الإسباني أوناي إيمري.

أما تشيلسي، الذي فشل في الموسم الماضي في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، فسيخوض أولى مبارياته في الدوري أمام مضيفه هيديرسفيلد تاون، تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي استلم المسؤولية خلفا لمواطنه المقال أنطونيو كونتي.

ويستهل ليفربول مبارياته بمواجهة وست هام يونايتد، وتطلع جماهير "الريدز" أن يقود المدرب الألماني يورغن كلوب، الفريق لتحقيق لقب "البريمير ليغ"، الغائب عن خزائن النادي منذ 28 عاما.

وفيما يلي جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز:

الجمعة 10 أغسطس

مانشستر يونايتد # ليستر سيتي

السبت 11 أغسطس

نيوكاسل يونايتد # توتنهام هوتسبير

فولهام # كريستال بالاس، واتفورد # برايتون، هيديرسفيلد تاون # تشيلسي، بورنموث # كارديف سيتي، ولفرهامبتون # إيفرتون.

الأحد 12 أغسطس

ساوثهامبتون # بيرنلي، آرسنال # مانشستر سيتي، ليفربول # وست هام يونايتد

المصدر: RT