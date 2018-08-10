رسميا.. الاتحاد الإسباني يعتمد تقنية الـ"VAR" في مباراة "السوبر"

أقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس، استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباراة كأس "السوبر"، التي ستجمع برشلونة ونظيره إشبيلية الأحد المقبل، في مدينة طنجة المغربية.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، إن مباراة "السوبر" ستشهد استخدام الـ"VAR".

⚠ OFICIAL | La Supercopa de España estrenará el VAR en partido oficial



🔗https://t.co/kiadtX3xFXpic.twitter.com/Q1RIQHMKqS — RFEF (@rfef) 9 августа 2018 г.

وستكون هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها تقنية الـ"VAR"، في المسابقات المحلية في إسبانيا منذ أن تم إقرارها في مباريات كرة القدم الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإسباني كان قد أقر في وقت سابق، استخدام تقنية الفيديو في الدوري المحلي، انطلاقا من الموسم الكروي الجديد، والذي تفتتح منافساته الجمعة المقبل.

المصدر: rfef@