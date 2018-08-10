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رسميا.. إيفرتون يضم ثنائي برشلونة

الرياضة

رسميا.. إيفرتون يضم ثنائي برشلونة
Reuters AI Project
رسميا.. إيفرتون يضم ثنائي برشلونة
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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم أمس، تعاقده رسميا مع ثنائي برشلونة، المدافع الكولومبي ييري مينا ولاعب خط الوسط البرتغالي أندري غوميش.

وانتقل مينا (23 عاما)، الذي سجل ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، في صفقة قدرت قيمتها بـ30 مليون يورو (35 مليون دولار)، إضافة إلى 1.5 مليون يورو من الحوافز.

أما غوميش (25 عاما)، فسينضم إلى النادي الثاني في مدينة ليفربول على سبيل الإعارة لموسم واحد، بكلفة 2.25 مليون يورو.

وكان غوميش قد وصل قبل موسمين إلى برشلونة قادما من فالنسيا مقابل 35 مليون يورو، ضمن مشروع النادي الكتالوني وقتها الذي كان يتضمن تجديد دماء الفريق بلاعبين شباب لا يتجاوز عمرهم 22 عاما، أما مينا فقد انضم إلى الفريق الكتالوني في يناير الماضي، مقابل 11.8 مليون يورو قادما من بالميراس البرازيلي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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