شاهد.. انفجار عبوة سبراي بلاعب خلال المباراة

حصلت واقعة طريفة خلال مباراة لكرة القدم بين فريق سيلتك الإسكتلندي وضيفه آيك أثينا اليوناني (1-1)، في ذهاب الدور الثالث من الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ودعس لاعب فريق سيلتيك الفرنسي أوليفير نتشام على علبة "السبراي" أو الرذاذ المتلاشي، الذي يستخدمه الحكام لتحديد مكان تنفيذ الكرة ومكان وقوف اللاعبين أثناء ارتكاب المخالفات، فانفجرت به وتطاير الرذاذ المتلاشي في مشهد أشبه بالألعاب النارية.

Bu akşam Celtic-AEK maçında acayip bir şey yaşandı! Hakemin düşürdüğü şişeye basan Ntcham’ın şaşkınlığı ve çıkan köpük... Bu kadar denk gelir! 😱 pic.twitter.com/2pLlAqxEEQ — Hünkar Mutlu (@hunkarmutlu) 8 августа 2018 г.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، وستقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء المقبل، في أثينا، وسيلعب الفائز في الدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات للتشامبيونز ليغ، مع الفائز من مواجهة فريقي مالمو السويدي وفيديوتون الهنغاري، اللذين تعادلا في لقاء الذهاب أيضا وبالنتيجة ذاتها بهدف لمثله.

المصدر: "vk.com/lifesport"