شاهد.. أقصر طريق إلى مرمى الخصم!

سجل مهاجم فريق "رينو 1868"، برايان براون، هدفا بأقصر طريقة وأقل مجهود في مرمى خصمه "ريال موناركس"، في بداية المباراة بينهما ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم.

استحوذ المهاجم برايان براون على كرة طويلة من حارس مرماه، في الدقيقة التاسعة لبداية المباراة، وسددها مباشرة قوية "لا تصد ولا ترد" من مسافة 35 مترا، ارتطمت بأسفل العارضة قبل أن تعانق شباك الخصم.

ورفع براون رصيده بذلك إلى تسعة أهداف في الموسم، ولكن هدفه هذا لم يشفع لفريقه، الذي خسر بهدف مقابل هدفين.

ويتصدر فريق "ريال موناركس" القسم الغربي من الدوري، بينما يشغل "رينو 1868" المركز الخامس على سلم الترتيب.

المصدر: "eurosport.ru"