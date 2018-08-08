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فيديو .. هدف برازيلي من ركله زاوية مباشرة

الرياضة

فيديو .. هدف برازيلي من ركله زاوية مباشرة
ren.tv
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أحرز لاعب خط وسط فريق أتليتيكو مينيرو البرازيلي رومولو هدفا بتسديدة من ركلة زاوية دخلت مباشرة شباك فريق بارانا، ضمن مسابقة كأس البرازيل لكرة القدم.

وسدد رومولو كرة من ركلة ركنية اصطدمت بالقائم الأيمن البعيد وعانقت الشباك، وذلك قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول. ومن ثم سجل زميله المهاجم فريد هدف الأمان الثاني لأتليتيكو، في الشوط الثاني.

المصدر: "ren.tv" 

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