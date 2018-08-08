بالفيديو.. تألق لافت للحارس كيلور نافاس

يبحث ريال مدريد لكرة القدم، جاهدا عن حارس مرمى كبير منذ فترة طويلة، ومستعد لدفع أموال طائلة مقابل ذلك، بالرغم من تألق حارسه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس، في الفترة الأخيرة.

وساهم كيلور نافاس كثيرا في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وقدم أداء مقنعا مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم "روسيا 2018".

وقدم الحارس الكوستاريكي مردودا جيدا خلال مباراة ريال مدريد، فجر اليوم الأربعاء، ضد روما الإيطالي (2-1)، التي جمعتهما في نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات مسابقة الكأس الدولية للأبطال.

وأظهر كيلور نافس في لقطة رائعة خلال المباراة، قراءته بشكل جيد للعب، عندما خرج من منطقته وقطع كرة طويلة روضها بمهارة على صدره، قبل أن تصل إلى لاعب الخصم، وإن كان الأخير متسللا.

ويبدو أن ريال مدريد استقر على ضم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، فقد أكدت تقارير إعلامية، أن الحارس البلجيكي سيصل مدريد، غدا الخميس، تمهيدا للإعلان عن انضمامه للنادي الملكي، مقابل 35 مليون يورو.

المصدر: RT