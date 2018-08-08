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دجوكوفيتش يعبر إلى ثاني أدوار تورونتو

الرياضة

دجوكوفيتش يعبر إلى ثاني أدوار تورونتو
Reuters USA Today Sports
دجوكوفيتش يعبر إلى ثاني أدوار تورونتو
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حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش فوزا سهلا على البوسني ميرزا باسيتش بمجموعتين متتاليتين، في مستهل مشواره في دورة تورونتو الكندية للتنس، إحدى دورات "الماسترز".

واحتاج النجم الصربي، الفائز ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي لساعة واحدة و30 دقيقة، لتجاوز عقبة منافسه البوسني بواقع (6-3 و7-6).

وسيلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل مع الكندي المخضرم والمشارك ببطاقة دعوة بيتر بولانسكي.

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وفي مباراة أخرى، قلب السويسري ستانيسلاس فافرينكا الطامح لاستعادة مستوياته بعد جراحة في ركبته، خسارته المجموعة الأولى أمام الأسترالي نيك كيريوس إلى فوز صعب (1-6، 7-5 و7-5)، ليتأهل إلى ثاني أدوار بطولة تورونتو، البالغ مجموع جوائزها نحو 5 ملايين دولار.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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