// 26.06.2018 по тикету 15478
شارابوفا تصعد إلى ثاني أدوار بطولة مونتريال
Reuters USA Today Sports
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تأهلت الروسية ماريا شارابوفا إلى ثاني أدوار بطولة مونتريال الكندية للتنس، البالغ مجموع جوائزها 2.5 مليون دولار، عقب فوزها على البلغارية سيسيل كاراتانتشيفا بمجموعتين دون رد.
وفازت شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا، من دون عناء وبواقع (6-1 و6-2)، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و20 دقيقة.
🔥 shot care of @MariaSharapova! #CoupeRogerspic.twitter.com/7H8PilZ2LV— WTA (@WTA) 6 августа 2018 г.
وهذا الفوز هو الخامس للنجمة الروسية من أصل خمس مباريات جمعتها بكاراتانتشيفا.
وستلعب شارابوفا في الدور المقبل مع مواطنتها داريا كاساتكينا، التي تأهلت على حساب اليونانية ماريا سكاري، بفوزها عليها بنتيجة (6-4، 4-6 و6-1).
المصدر: rsport.ria.ru
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