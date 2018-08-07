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بالفيديو.. أهداف ليفربول وتورينو

الرياضة

بالفيديو.. أهداف ليفربول وتورينو
Reuters Clodagh Kilcoyne
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تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه تورينو الإيطالي (3-1)، في المباراة الودية التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب "إنفيلد"، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

وافتتح البرازيلى فيرمينيو التسجيل للريدز، في الدقيقة الـ 21، بعد تمريرة من زميله النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد أربع دقائق من إضاعة البرازيلي ضربة جزاء. ومن ثم صنع فيرمينيو الهدف الثاني لزميله فينالدوم، بعد ثلاث دقائق فقط. وقلص الإيطالي أندريا بيلوتي الفارق، عند الدقيقة الـ 31 من زمن الشوط الأول. واختتم المهاجم الإنجليزي دانيال ستاريدج ثلاثية الريدز، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

 

المصدر: RT

 

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