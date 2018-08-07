شاهد.. ركلات الترجيح بين تشيلسي وليون

انتزع تشيلسي الإنجليزي الفوز من ليون الفرنسي، بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.

وابتسم الحظ للفريق اللندني في سلسلة ركلات الترجيح (5-4)، التي لجأ إليها الفريقان، بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقت الأصلي للقاء.

وحقق فريق تشيلسي فوزه الأول في هذه البطولة، بعد خسارته في المباراة الأولى، أمام جاره أرسنال بركلات الترجيح أيضا (5-6).

بينما مني ليون بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام إنتر ميلان الإيطالي بهدف وحيد، مقابل فوز حققه على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقائه الأول.

المصدر: RT