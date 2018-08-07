زينيت الروسي يسعى لضم أحد المتألقين في مونديال 2018

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن فريق زينيت بطرسبورغ يرغب في ضم الدولي الأوروغوياني دييغو لاكسالت، لاعب فريق جنوى الإيطالي، وعلى استعداد لدفع 20 مليون يورو مقابل التعاقد معه.

وقال موقع "سورت إكسبريس" إن دييغو لاكسالت، البالغ من العمر 22 عاما، لم يقرر بعد الانتقال إلى صفوف زينيت بطرسبورغ.

بينما أكد موقع "tuttonapoli.net" أن اللاعب الأوروغوياني أخذ وقتا للتفكير والبت في الخيارات البديلة المناسبة، وسيعطي جوابه النهائي، يوم الجمعة المقبل، وهو موعد إغلاق باب سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط اسم دييغو لاكسالت بفريقه السابق إنتر ميلان، الذي لم يلعب له عمليا، إضافة إلى ناديي لاتسيو وكريستال بالاس، ولكن مصادر إيطالية ترى بأن أفضل خيار للاعب الأوروغوياني هو فريق تشيلسي، إلا أن المشكلة تكمن في عدم وجود عرض رسمي من النادي اللندني حتى الآن، والأولوية بالنسبة للبلوز هو التعاقد مع لاعب خط وسط، ولم يتبق سوى ثلاثة أيام من انتهاء فترة الانتقالات.

يذكر أن دييغو لاكسالت تألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"، وخاصة في مباراة الدور ثمن النهائي، التي فاز فيها على نظيره البرتغالي (2-1)، ولعب دورا كبيرا في إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومنعه من الوصول إلى شباكه.

المصدر: "sport-express.ru"