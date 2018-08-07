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"ماركا".. تشيلسي يضم متوسط ميدان ريال مدريد

الرياضة

Reuters Gleb Garanich
"ماركا".. تشيلسي يضم متوسط ميدان ريال مدريد
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يبدو أن إدارة ريال مدريد قد رضخت أخيرا لمطالب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، وأعطته الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة نادي ريال مدريد وافقت أخيرا على رحيل كوفاسيتش، وسينضم صاحب الـ24 عاما إلى نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت الصحيفة أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات المقبلة.

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وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أمس الاثنين، أن كوفاسيتش تمرد على ريال مدريد ورفض المشاركة في التدريبات بعد عودته من الإجازة، ولكن سرعان ما تراجع اللاعب الكرواتي عن تصرفاته وانضم للتدريبات، بعد إبلاغه بخبر إمكانية إعارته.

ولم يتمكن كوفاسيتش، الذي انضم إلى ريال مدريد عام 2015 قادما من إنتر ميلان الإيطالي، من فرض نفسه في التشكيلة الرسمية لـ"الميرينغي" طيلة المواسم الثلاث الماضية، وظل حبيس كرسي الاحتياط في أغلب المباريات.

المصدر: football.ua

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