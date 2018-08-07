وكيل بوفون يكشف عن المفاجأة في صفقة انتقال رونالدو إلى يوفنتوس

أكد سيلفانو مارتينا وكيل أعمال الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، أن الأخير كان على دراية بأن فريقه السابق يوفنتوس سيتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال مارتينا: "بوفون كان على يقين من أن يوفنتوس سيضم رونالدو، بمجرد ظهور أول الأخبار عن اهتمام السيدة العجوز بالنجم البرتغالي".

وأضاف: "جانلويجي ارتدى قميص يوفنتوس بكل فخر. إنه شخص عاطفي للغاية، وآمل في ألا يضطر للعب ضد اليوفي، سيكون الأمر قاسيا عليه".

وفي رده على سؤال حول إمكانية عودة بوفون إلى اليوفي، قال مارتينا: "لا أعرف، ولكن لا أعتقد أن باريس سان جيرمان مستعد لتركه، وهذا فقط رأيي الشخصي، ومثل هذا السؤال لم يناقش أبدا".

وقضى بوفون 17 عاما كاملة بألوان نادي مدينة تورينو الإيطالية العملاق يوفنتوس، قبل أن ينتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعد ذلك بأيام انضم رونالدو إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو.

المصدر: sports.ru