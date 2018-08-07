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شاهد.. تصد خيالي من حارس دنماركي!

الرياضة

شاهد.. تصد خيالي من حارس دنماركي!
Odense Boldklub/Youtube.com
شاهد.. تصد خيالي من حارس دنماركي!
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خطف ستين كريوتيبوست حارس مرمى فريق "أودينسي" الدنماركي الأضواء خلال المباراة التي جمعت فريقه بكوبنهاغن في الدوري المحلي لكرة القدم، بعدما أنقذ فريقه من هدف محقق بتصد مذهل.

وبعد هجمة منظمة لكوبنهاغن، حصل المهاجم فالك ينسينا على كرة على طبق من ذهب داخل منطقة جزاء فريق أودينسي، ليسددها بضربة رأسية متقنة وقوية صوب شباك الحارس كريوتيبوست، لكن الأخير أدهش الجميع بتصديه للكرة بطريقة بارعة على مشارف خط المرمى.

ورغم هذا التصدي الرائع، فقد خسر زملاء الحارس كريوتيبوست المباراة أمام نادي كوبنهاغن بهدف دون رد، سجله المهاجم انديوم في الدقيقة (85).

المصدر: eurosport.ru

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