رسميا.. فيتسل إلى بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب تيانجين كوانجيان الصيني.

وقال النادي الألماني في بيان عبر موقعه الرسمي إن فيتسل وقع على عقود لمدة أربع سنوات حتى صيف 2022، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع النادي الصيني.

وقال المدير الرياضي لدورتموند، مايكل زورك: "كنا حريصين منذ عدة أشهر على ضم أكسيل فيتسل، ونحن سعداء للغاية باختياره بوروسيا دورتموند".

وأضاف: "أكسيل لاعب يتمتع بخبرة دولية كبيرة، ولديه كل المهارات اللازمة لتدعيم خط الوسط".

وبدوره قال أكسيل فيتسل: "أنا سعيد جدا وفخور بأنني سألعب في بروسيا دورتموند قريبا. بعد أول اجتماع لنا لم أفكر مرتين لأنه أحد أفضل الأندية في القارة بالنسبة لي".

وحصل فيتسل مع منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر" على المركز الثالث في نهائيات بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو 2018.

وبدأ أكسيل فيتسل (29 عاما) مسيرته مع فريق ستاندر لييغ البلجيكي، وخاض تجربة مع بنفيكا البرتغالي، ومن ثم زينيت بطرسبورغ الروسي، قبل الانضمام إلى تيانجين كوانجيان، في يناير العام الماضي.

المصدر: وكالات