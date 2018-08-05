زفيريرف يحتفظ بلقب دورة واشنطن

احتفظ الألماني ألكسندر زفيريف بلقبه بطلا لدورة واشنطن للتنس بفوزه على الأسترالي أليكس دي ميناور بنتيجة 6-2 و6-4 في المباراة النهائية، الأحد.

واللقب هو التاسع لزفيريف في مسيرته والثالث منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجه في ميونيخ ومدريد، في حين حل وصيفا في دورتي ميامي وروما.

وبات زفيريف رابع لاعب ينجح في الاحتفاظ بلقبه في دورة واشنطن بعد الأمريكيين أندريه أغاسي ومايكل تشانغ والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

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Sascha Zverev defends his @CitiOpen 👑, overcoming De Minaur 6-2, 6-4 🙌



📽️: @TennisTVpic.twitter.com/heIZIdbHew — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 5, 2018

أما دي ميناور (19 عاما) والمولود في سيدني والمصنف 72 عالميا، فكان يخوض ثاني نهائي له بعد بلوغه مباراة القمة في مسقط رأسه في يناير الماضي، وخسارته أمام دانيال ميدفيديف.

وكان دي ميناور يسعى إلى أن يصبح أصغر لاعب يتوج بإحدى دورات جمعية اللاعبين المحترفين منذ زفيريف بالذات الذي فاز بدورة سان بطرسبورغ عام 2016.

المصدر: أ ف ب