 
مباشر

زفيريرف يحتفظ بلقب دورة واشنطن

الرياضة

زفيريرف يحتفظ بلقب دورة واشنطن
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km07

احتفظ الألماني ألكسندر زفيريف بلقبه بطلا لدورة واشنطن للتنس بفوزه على الأسترالي أليكس دي ميناور بنتيجة 6-2 و6-4 في المباراة النهائية، الأحد.

واللقب هو التاسع لزفيريف في مسيرته والثالث منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجه في ميونيخ ومدريد، في حين حل وصيفا في دورتي ميامي وروما.

وبات زفيريف رابع لاعب ينجح في الاحتفاظ بلقبه في دورة واشنطن بعد الأمريكيين أندريه أغاسي ومايكل تشانغ والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

أما دي ميناور (19 عاما) والمولود في سيدني والمصنف 72 عالميا، فكان يخوض ثاني نهائي له بعد بلوغه مباراة القمة في مسقط رأسه في يناير الماضي، وخسارته أمام دانيال ميدفيديف.

وكان دي ميناور يسعى إلى أن يصبح أصغر لاعب يتوج بإحدى دورات جمعية اللاعبين المحترفين منذ زفيريف بالذات الذي فاز بدورة سان بطرسبورغ عام 2016.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا