بعد أوزيل.. غوميز يعتزل اللعب دوليا مع المنتخب الألماني

أعلن المهاجم الألماني ماريو غوميز اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده مبديا في الوقت نفسه عن جهوزيته للعودة واللعب مع المانشافت في يورو 2020 إذا رغب المدرب يوآخيم لوف في ضمه.

وانضم غوميز إلى مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال في اعتزال اللعب الدولي عقب خروج منتخب الماكينات من دور المجموعات لمونديال روسيا.

وكتب غوميز عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "الآن حان الوقت لإفساح المجال، وإعطاء الفرصة للعديد من الشباب الموهوبين لتحقيق حلمهم".

وأضاف "فقط إذا رأى المدرب، ولأسباب بعيدة الاحتمال، أنه في حاجة لي بعد عامين خلال كأس الأمم الأوروبية وشعرت حينها بأنني مستعد لتقديم يد العون، سأكون متاحا".

وسجل ماريو غوميز 31 هدفا في 78 مباراة، خاضها مع المنتخب الألماني الذي لعب له للمرة الأولى في 2007. وقد شارك غوميز في ثلاث بطولات لأمم أوروبا في أعوام 2008، 2012 و2016.

المصدر: وكالات